1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Торнадо обрушился на Люксембург, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 519
Торнадо обрушился на Люксембург, есть пострадавшие - ФОТО

Сильный торнадо обрушился вечером в пятницу, 9 августа, на два населённых пункта в Люксембурге у границы с Бельгией и нанёс значительный урон городским постройкам, пострадали как минимум семь человек.

— Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место, — сообщила Служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

Стихия также повредила более 100 домов, местами полностью сорвав крыши, из-за чего оказались заблокированными некоторые дороги, что значительно усложняет работу спасательных служб. Точное количество повреждённых автомобилей пока не установлено.

Life.ru

WhatsApp

519

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены