Торнадо обрушился на Люксембург, есть пострадавшие - ФОТО

Сильный торнадо обрушился вечером в пятницу, 9 августа, на два населённых пункта в Люксембурге у границы с Бельгией и нанёс значительный урон городским постройкам, пострадали как минимум семь человек.

— Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место, — сообщила Служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

Стихия также повредила более 100 домов, местами полностью сорвав крыши, из-за чего оказались заблокированными некоторые дороги, что значительно усложняет работу спасательных служб. Точное количество повреждённых автомобилей пока не установлено.

Life.ru