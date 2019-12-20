Трагически погиб экс-футболист «Кяпяза»

Экс-футболист гянджинского «Кяпяза» Шадон Винчестер трагически погиб в результате ДТП.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Ассоциация футбола Тринидада и Тобаго.

Водитель автомобиля, в котором находился Винчестер, потерял управление и врезался в столб на обочине. Помимо Винчестера в результате аварии скончались еще три человека.

Шадону Винчестеру было 27 лет. За «Кяпяз» он выступал во второй половине сезона 2017/2018. Провел 8 матчей, не забив ни одного гола. За национальную команду провел 24 матча, 5 раз поразив ворота соперников.

Теймур Максутов