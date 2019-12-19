Тренер Национального героя Мубариза Ибрагимова просит спасти жизнь брата - ВИДЕО

В понедельник 1news.az опубликовал материал «Врачи Zeferan Hospital грозят выкинуть отца из больницы, другие больницы от него отказываются. Помогите!» - ФОТО - ВИДЕО.

Напомним, что в редакцию обратилась Джалала Гурбанова, дочь Исмаила Мурадова, перенесшего в начале октября в Zeferan Hospital операцию на сердце и впавшего после этого в кому. Родственники И.Мурадова обвиняли в состоянии отца врачей клиники и жаловались на то, что их просят срочно оплатить долг за лечение, а в противном случае угрожают просто выбросить мужчину на улицу. Врачи клиники свою вину в том, что у И. Мурадова произошла остановка сердца, отрицали, объясняя это возможными для его состояния и сложности операции рисками.

Так, хирург-кардиолог Рамиль Алиев сказал 1news.az, что «состояние Исмаила Мурадова – это не последствие его проблем с сердцем, а последствие того, что в течение более 20 минут, когда наши врачи проводили его реанимацию, мозг получал недостаточно кислорода. В состоянии клинической смерти, остановки сердца в течение определенного времени такие последствия вполне ожидаемы, увы. Если бы причина его нынешнего состояния была в неправильно проведенной операции, либо в другой ошибке врачей-кардиологов, поверьте, его состояние не стало бы улучшаться день ото дня. И, кроме того, состояние, подобное тому, что произошло спустя полтора дня после операции, повторилось бы уже не один раз. Но нет: больной идет на поправку, просто идет очень медленно».

Р.Алиев также сказал, что родным Исмаила Мурадова не раз советовали перевезти его в клинику, специализирующуюся на неврологических заболеваниях, но те отказываются. Он также объяснил возмущение семьи И.Мурадова тем, что они не могут оплатить лечение в частной клинике.

Однако сегодня в редакцию 1news.az вновь обратилась Джалала Гурбанова с просьбой о помощи.

- У отца вчера была очередная остановка дыхания. Его снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Папе стало намного хуже… А врач говорил, что такого больше не произойдет, и что отец идет на поправку. Мы очень просим помочь нам! Нам нужны лучшие врачи, специалисты, которые смогут спасти жизнь нашего отца! Мы с трудом уговорили его на операцию, и он так верил в то, что выйдет из больницы более здоровым человеком. А сейчас он умирает… Прошу вас, помогите нам спасти нашего папу!

К нашему обращению о помощи присоединяется брат моего отца, известный тренер по боксу Имамели Мурадов. Он был тренером Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова… Мы очень надеемся, что нас услышат. Прошу вас, счет идет на дни… Мы не хотим потерять отца.

Мы присоединяемся к просьбе о помощи этой семьи и просим всех, кто может чем-то помочь, откликнуться на их призыв.

Мы также публикуем номера телефонов супруги Исмаила Мурадова, Гатибы ханум (051 5135696) и его зятя Турала (055 7614699).

Натали Александрова