Три человека получили ранения при теракте в Лондоне

В результате инцидента на юге Лондона в воскресенье ранены три человека, все они доставлены в больницу, сообщила служба скорой помощи британской столицы.

"Мы оказали помощь троим раненным на месте происшествия и доставили всех троих в больницу", - говорится в сообщении.

В воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник был ликвидирован полицией. По данным британских СМИ, нападение совершил исламист.

Спустя несколько часов после инцидента на месте продолжают работать полицейские, медики, экстренные службы, само место преступления оцеплено для транспорта и пешеходов, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.

Ria.ru