Трое граждан Украины обратились в МИД Азербайджана

Граждане Украины - член правления Федерации национальной танцевальной лиги Украины (ФНДЛ) Геннадий Хавкин и два других члена федерации - Игорь Яременко и Тимофей Черненко - направили официальное письмо в Министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой не включать их имена в «Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В письме они, выражая свои искренние сожаления по поводу своего незаконного визита на оккупированные Арменией азербайджанские территории, подтвердили свое полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, а также законам Азербайджана и отметили, что их визит не был преднамеренным.

Они также засвидетельствовали, что в будущем будут воздерживаться от подобных посещений оккупированных территорий Азербайджана.

Обращение Геннадия Хавкина, Игоря Яременко и Тимофея Черненко было рассмотрено в надлежащем порядке, по итогам чего было принято решение не включать их имена в «Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

1news.az