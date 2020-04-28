Турал Гянджалиев: «Несомненно, территориальная целостность Азербайджана в ближайшее время будет восстановлена»

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Среди тех, кто внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, много граждан армянской общины Нагорно-Карабахского региона.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

«Несмотря на репрессивное поведение так называемого режима, незаконно управляемого Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, представители армянской общины связались с нами и, поддержав нашу деятельность, выразили готовность мирного сосуществования с азербайджанской общиной в рамках международно признанных границ Азербайджана», - сказал он.

Т. Гянджалиев отметил, что ни для кого не является секретом, что существуют факты унижения Арменией армянской общины Нагорно-Карабахского региона АР (проведение «выборного» шоу во время пандемии и т. д.). Эта ситуация продолжается и сейчас.

«Армения всегда использует оккупацию азербайджанских территорий в качестве средства отвлечения внимания простых граждан от их проблем. Вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, она продолжает незаконную деятельность на наших землях, постоянно предпринимая провокационные шаги и делая заявления», - отметил он.

Т. Гянджалиев в очередной раз подтвердил готовность азербайджанской общины к более широкому межобщинному диалогу ради мира, который скоро будет организован.

«Несомненно, территориальная целостность Азербайджана в ближайшее время будет восстановлена, и все права и свободы обеих общин будут защищены в равной степени и на самом высоком уровне в соответствии с Конституцией Азербайджана», - сказал он.

А.А., М.К.