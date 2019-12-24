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TuranBank начал сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) – ФОТО

Сегодня в 10:24 ~ 1 минута на чтение 136
TuranBank начал сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) – ФОТО

В рамках «Программы технического сотрудничества по увеличению потенциала посреднического финансирования» было подписано соглашение между TuranBank и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в направлении увеличения потенциала финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с соглашением, со стороны компании по бизнес и финансовой консультации нашему банку будет оказываться необходимая поддержка для финансирования упомянутых субъектов. Данная поддержка, предоставляемая ЕБРР, имеет целью способствовать укреплению кредитного потенциала TuranBank, улучшению его организационной структуры, применению информационных систем управления и разработке маркетинговой стратегии для осуществления финансирования представителей бизнеса.

В соответствии с двусторонним соглашением была создана рабочая группа для реализации программы технической помощи и утвержден соответствующий план работы. Для информации отметим, что начало осуществление программы подразумевается с января 2020 года, которая будет продолжаться в течение года.

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