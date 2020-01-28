TuranBank поздравляет работников Таможенной службы!

TuranBank спешит поздравить таможенников с наступающим профессиональным праздником!

По этому случаю сотрудники Таможенной службы могут оформить кредит c годовой ставкой от 18%, на срок 24 месяца, до 10 000 манатов, без вычета комиссии. Кампания действительна с 27 января. Кредиты по акции предоставляются во всех филиалах банка.

Более подробную информацию можно получить, позвонив на номер Информационного центра банка «935» или на номер WhatsApp 050 268 72 22.

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