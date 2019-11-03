Турция больше всех в НАТО подверглась угрозе терроризма

Ни в одной другой стране НАТО не происходило такого количества терактов, что в Турции, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Столтенберг привлек внимание к снижению напряженности на северо-востоке Сирии, что окажет «положительное влияние на усилия по политическому урегулированию конфликта в этой стране»,- сообщает «Анадолу».

«Необходимо признать, что Турция – важный союзник НАТО. Анкара внесла значимый вклад в борьбу с ИГИЛ и фактическое устранение псевдо-халифата.

На территории Турции сегодня находятся 3,6 миллионов сирийцев. Ни одна другая союзная страна не приняла такого количества беженцев», - констатировал генсек.

Комментируя инициативу министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о формировании на севере Сирии «международной зоны безопасности», Столтенберг отметил, что приветствует подобные предложения, «однако ответственность за прекращение насилия в Сирии несет все мировое сообщество».

Он отметил, что решение об отправке войск в Сирию даются странам очень сложно, поэтому говорить о реализации инициативы Крамп-Карренбауэр пока рано.

А.А.