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Турция эвакуирует азербайджанцев из эпицентра распространения коронавируса в Китае

Сегодня в 20:02 ~ 1 минута на чтение 136
Турция эвакуирует азербайджанцев из эпицентра распространения коронавируса в Китае

Турция эвакуирует граждан Азербайджана из эпицентра распространения коронавируса в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в Китае обучаются около 25 турков и около 10 азербайджанцев. 

"Они хотят вернуться обратно в Турцию. Примите необходимые с вашей стороны меры и включите ( в список-ред.) наших азербайджанских братьев. Давайте вернем их обратно с условием нахождения в карантине. На данный момент в Турции с этим нет никаких проблем",-заявил президент Турции. 

1news.az

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