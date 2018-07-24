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Турция оценила поддержку Азербайджаном операции «Источник мира»

Сегодня в 13:50 ~ 2 минуты на чтение 501
Турция оценила поддержку Азербайджаном операции «Источник мира»

Анкара поблагодарила Баку за поддержку  антитеррористической операции, проводимой Турцией в Сирии.

«Благодарны братскому Азербайджану за поддержку операции «Источник мира», - написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на своей официальной странице в Twitter, сообщает 1news.az.

«Сегодня встретился с министром иностранных дел, с моим братом Эльмаром Мамедъяровым.  Будем продолжать наше сотрудничество во всех сферах на основе принципа «Одна нация – два государства», - написал далее Чавушоглу.

Ранее МИД Азербайджана выступил с заявлением в поддержку Турции.

«Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом», -  говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

«В этой связи мы уверены, что операция «Источник мира» Вооруженных сил Турции послужит устранению террористических рисков, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем и обеспечению мира и стабильности в рамках территориальной целостности Сирии, как было заявлено правительством Турции» - говорится в заявлении.

Напомним, что Турция 9 октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Решение о проведении операции основано на статье 51 Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону.

Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции подчеркивают, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

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