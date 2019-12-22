Турция построит шесть подводных лодок к 2027 году

"С 2022 года ВМС Турции ежегодно будет передаваться по одной подлодке. Всего будет построено шесть субмарин. Последнюю из них планируется передать командованию ВМС Турции не позднее 2027 года", - сказал Эрдоган.

По сообщению агентства Anadolu, подлодка Piri Reis имеет массу 1850 тонн, длина ее составляет 68,3 метра, ширина – 6,3 метра. Команда состоит из 40 человек. Вторая подлодка - Hızır Reis находится на стадии технического оснащения и предположительно будет спущена на воду в 2022 году. Продолжается строительство третьей и четвертой подводных лодок, отличающихся сверхманевренностью и возможностью находиться под водой в течение длительного периода. Подводки оснащены современными торпедными комплексами, они могут также уничтожать статичные объекты противника на суше, ставить минные заграждения и наносить ракетные удары. РИА Новости