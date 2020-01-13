Турция сделала Австралии предложение в связи с отстрелом верблюдов

Турецкий Фонд гуманитарной помощи сделал Австралии предложение по поводу диких верблюдов, которых решением местных властей отстреливают из-за многомесячной засухи, вызванной масштабными пожарами на материке.

По сообщению турецкого NTV, Фонд предложил австралийским властям консервировать мясо животных и осуществить доставку готового продукта людям, страдающим от недоедания. Отмечается, что от австралийской стороны ответ пока еще не получен.

В защиту австралийских верблюдов выступил и официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омар Челик, назвав решение об отстреле животных негуманным.

«Это негуманный подход - надеяться, что убийством тысяч верблюдов получится восстановить природный баланс и сохранить водные ресурсы. Это не защищает природу. Можно найти другие, более человечные решения. Такие, которые защитят природное наследие для будущих поколений», - написал Челик в своем аккаунте в Twitter.

В то же время из Сомали звучат призывы к Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике.

Тем не менее, 9 января началась операция по отстрелу диких верблюдов с вертолетов. Всего планируется уничтожить порядка 10 тысяч особей. Сегодня в австралийских пустынях могут жить более миллиона одичавших особей, это самая большая дикая популяция верблюдов. Стада одногорбых верблюдов пришли на эту территорию в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды.

На фоне охвативших Австралию пожаров власти считают, что верблюды создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают до 2300 аборигенов, и что отстрел послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды.

Между тем, несмотря на принимаемые меры, пожары не утихают. Огнем уничтожено уже более восьми миллионов гектаров лиса, по различным оценкам, погибло около миллиарда животных.

Ф.Багирова