Турецкая супермодель азербайджанского происхождения втайне помогала детям, больным раком – ФОТО

Супермодель Чагла Шикель скрывала от турецких СМИ свою благотворительную деятельность.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на MyNet.com, Ч.Шикель оказала помощь 51 ребенку, проходящему лечение от онкологии, сделав в соответствующий фонд денежное перечисление, размер которого не раскрывается.
Отмечается, что помощь была оказана моделью 23 апреля – в этот день в Турции отмечается День защиты детей.
Чагла Шикель свою благотворительную деятельность скрывала и афишировать не хотела, но турецким СМИ удалось выяснить этот факт, на что модель заявила следующее: «Я не хотела, чтобы новость об этом распространялась, и она появилась в СМИ не с моей подачи. Информацию распространила компания, которая связала меня с больными детьми. Скажу, что благотворительностью я занимаюсь не первый год, но афишировать это не намерена».
Напомним, что отец Ч.Шикель азербайджанец - зовут его Гусейн и родом он из города Карс.
Азербайджан модель впервые посетила в 2018 году, выйдя на подиум в рамках fashion, после которого в интервью 1news.az заявила следующее: ««Я впервые посетила Баку, и для меня этот приезд волнителен, так как мой отец – азербайджанец. Слыша азербайджанскую речь, всегда вспоминаю бабушку. К сожалению, я не успела познакомиться с городом, так как прилетела меньше, чем на день. Но при первой же возможности вернусь в Азербайджан».
В.Ф, Г.Р.