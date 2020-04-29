Турецкая супермодель азербайджанского происхождения втайне помогала детям, больным раком – ФОТО

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Супермодель Чагла Шикель скрывала от турецких СМИ свою благотворительную деятельность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на MyNet.com, Ч.Шикель оказала помощь 51 ребенку, проходящему лечение от онкологии, сделав в соответствующий фонд денежное перечисление, размер которого не раскрывается.

Отмечается, что помощь была оказана моделью 23 апреля – в этот день в Турции отмечается День защиты детей.

Чагла Шикель свою благотворительную деятельность скрывала и афишировать не хотела, но турецким СМИ удалось выяснить этот факт, на что модель заявила следующее: «Я не хотела, чтобы новость об этом распространялась, и она появилась в СМИ не с моей подачи. Информацию распространила компания, которая связала меня с больными детьми. Скажу, что благотворительностью я занимаюсь не первый год, но афишировать это не намерена».

Напомним, что отец Ч.Шикель азербайджанец - зовут его Гусейн и родом он из города Карс.

Азербайджан модель впервые посетила в 2018 году, выйдя на подиум в рамках fashion, после которого в интервью 1news.az заявила следующее: ««Я впервые посетила Баку, и для меня этот приезд волнителен, так как мой отец – азербайджанец. Слыша азербайджанскую речь, всегда вспоминаю бабушку. К сожалению, я не успела познакомиться с городом, так как прилетела меньше, чем на день. Но при первой же возможности вернусь в Азербайджан».

В.Ф, Г.Р.