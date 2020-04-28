Турецкие отели уберут шведские столы после пандемии коронавируса

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Гостиницы Турции после начала туристического сезона откажутся от шведских столов для обеспечения дополнительной эпидемиологической безопасности своих гостей.

Об этом пишет газета Ahaber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя.

По его словам, если обстановка с коронавирусом не ухудшится, в конце мая в Турции начнется туристический сезон. Пока он будет ограничен внутренним туризмом.

Однако из-за пандемии COVID-19 отели внесут изменения в свои стандарты безопасности и санитарные нормы. В частности, уберут шведские столы из системы «все включено», заменив его комплексным меню. Также для гостиниц установят предельную нагрузку в 50% от максимальной вместимости, добавил Эрсой.

В министерстве также отметили, что рестораны в Турции могут начать открываться в последнюю неделю мая. Для них введут новые правила — расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а число посетителей не должно превышать 30% от максимальной вместимости.

Ранее в апреле Эрсой заявлял, что власти страны ждут переломного момента в распространении коронавирусной инфекции в конце апреле и готовятся к открытию туристического сезона в конце мая. Министр сообщил, что первыми иностранными туристами в Турции ждут гостей из Азии.

В марте турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести начало сезона из-за пандемии COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля в стране зафиксировано более 110 тыс. заболевших, 29 тыс. выздоровевших и 2805 смертей от коронавируса.

РБК