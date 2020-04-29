Турецкий футболист рассказал, почему отказался играть за сборную Азербайджана

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Полузащитник турецкого «Кайсериспора» Хасан Хусейн Аджар в своем интервью изданию Demirören Haber Ajansı рассказал о том, что к нему поступало предложение выступать за сборную Азербайджана, но он ответил отказом.

Как сообщает 1news.az, Хусейн Аджар отметил, что всегда мечтал выступать за сборную Турции.

«Каждый футболист ставит перед собой цель – пробиться в национальную сборную своей страны. Я получил предложение выступать за сборную Азербайджана, но всегда хотел играть за Турцию. Поэтому ответил отказом. Считаю, что я приблизился к своей цели. Если продолжу выступать на том же уровне, то ожидаю вызова», - сказал он.

Хасану Хусейну Аджару - 25 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 450 тысяч евро.

Теймур Максутов, Э.Т.