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Тяжелая авария на трассе Баку-Газах, двое погибших

Сегодня в 12:30 ~ 1 минута на чтение 1210
Тяжелая авария на трассе Баку-Газах, двое погибших

На пролегающем через поселок Алят отрезке дороги Баку-Газах перевернулся микроавтобус, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Report, в результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще один 60-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, получившие различные травмы 5 человек (трое мужчин 68, 28, 25 лет, две женщины 43, 33 года) помещены в Клинический медицинский центр.

Состояние одного из пострадавших тяжелое. Его поместили в отделение реанимации. Остальным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние раненых расценивается как средней тяжести.

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