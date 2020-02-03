Тысячи профессионалов присоединяются к этому региональному марафону - ФОТО

Международный Банк Азербайджана, содействующий развитию инновационной культуры, совместно с IBA Tech Academy объявил первый региональный хакатон в нашей стране.

Инициатива IBA Regional Hackathon - самый масштабный идейный марафон в индустрии FinTech. В хакатонах профессионалы с соответствующими навыками собираются вместе для решения определенных проблем, для творческого решения которых необходима разработка программных проектов.

В IBA Regional Hackathon, который будет проходить с 29 февраля по 1 марта с участием программистов, дизайнеров, предпринимателей, а также всех, кто интересуется внедрением и развитием финансово-технических инноваций. Участники будут работать в командах, сформированных со стороны организаторов, и вместе с другими членами команды представят свои проекты жюри, находя творческие решения существующих проблем.

IBA Regional Hackathon предложит командам-участникам несколько тем. Кроме того, участники могут также выдвинуть свою собственную инициативу. Инновационные решения и идеи по поддержке малого и среднего бизнеса, уровня удовлетворенности клиентов и платежей, а также их лояльности считаются приоритетными.

Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 35 команд, состоящих более чем из 150 участников из Азербайджана и соседних стран. С целью управления процессом приглашены 25 профессиональных менторов международного уровня из разных стран. И менторы, и компания, оказывающая методологическую поддержку в организации IBA Regional Hackathon, также участвовали в организации подобных мероприятий для таких компаний как Intel, Raiffeisen Bank International, Facebook, Amazon, Vodafon.

Участникам Хакатона будет предоставлено 36 часов для разработки прототипа их проектов. Лучшие проекты будут награждены, и таким образом победителю будет присуждено 10000 манатов, команде, занявшей второе место, – 5000 манатов, а третье место – 3000 манатов. Если участник сможет продемонстрировать потенциальные преимущества предложенной FinTech идеи для банковских систем, организатор может оказать всестороннюю поддержку ее реализации. Авторы отобранных проектов также получат возможность реализовать их совместно с Международным Банком Азербайджана.

Сотрудники Международного Банка Азербайджана и дочерних структур Банка, процессингового центра Azericard и Банка МБА-Москва не будут принимать участие в IBA Regional Hackathon.

Председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал: «Мы живем в быстро меняющемся мире. Нам нужны новые идеи, которые помогут сделать нашу жизнь комфортнее. Необходимость в проведении IBA Regional Hackathon и других инновационных проектов, реализуемых Международным Банком Азербайджана, также вытекает из этой потребности. В сентябре прошлого года мы создали IBA Tech Academy. IBA Regional Hackathon – наш следующий шаг в становлении лидером инновационного рынка в Азербайджане. Эта инициатива поддержит таланты и их инновационные идеи. Это объединит их и даст толчок развитию ИТ-экосистемы в нашей стране. Конечно, это мероприятие также поможет интегрировать ИТ и бизнес и реализовать ряд полезных инновационных проектов в финансово-технической области».

IBA Regional Hackathon будет организован в Баку Экспо Центре. Для получения дополнительной информации и регистрации посетите: https://www.ibahackathon.com/.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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