Тюркский воин албанского войска или о чем рассказал курган Учтепе в Мильской степи - ФОТО

~ 9 минут на чтение 771

Важным источником с точки зрения истории являются курганы.

Курган – вид погребального памятника, характеризующийся сооружением высокой насыпи над могилой. Слово имеет тюркское происхождение – на древнетюркском языке слово «курган, горган» означает «сооружение».

Так называемый Большой курган в урочище Учтепе в Мильской степи впервые стал известен в 1956-1960х годах, когда археологическая экспедиция под руководством А.А.Иессена раскопала здесь богатые материалы эпохи бронзы (подробно о раскопках см. Иессен А.А. Раскопки Большого кургана в урочище Уч-тепе // Труды Азербайджанской археологической экспедиции, т.II, 1956-1960-е гг. Москва- Ленинград, 1965).

Как видно из названия (Уч-тепе» - «три высоты»), в урочище находились три больших кургана, высотой 12 – 13 м, диаметром 130 м. Раскопки показали, что уже в III тысячелетии до н.э. в Азербайджане имелись крупные племенные объединения, во главе которых стояли богатые и могущественные вожди. Однако мало кто знает, что при раскопках Большого кургана, в средней части, было обнаружено впускное погребение мужчины с оружием, украшениями и принадлежностями (впускное погребение – погребение, выкопанное на месте погребения более ранней эпохи.). Ученые определили, что инвентарь могилы относится к первой половине VII века. В это время Мильская степь находилась в составе государства Кавказская Албания.

Ученые установили, что могила была тщательно подготовлена, погребение изнутри было тщательно выложено камнем, а сверху - бревнами. Это значит, что умершего мужчину хоронили не второпях, очень торжественно и при соблюдении определенных ритуалов. По мнению ученых, это погребение местного жителя, воина из состава войск Кавказской Албании.

В погребении лежал скелет мужчины 20-30 лет, как писал А.Иессен, с характерными чертами тюрка ростом не менее 175 см. Скелет был вытянут в грунтовой могиле с юго-запада на северо- восток и был обернут в красную материю длиной 1,7 м. Длина, покрой и цвет ткани говорят о том, что это была плащ-накидка самого воина.

Рядом с левой ногой скелета лежал палаш. Палаш был изготовлен из высококачественного железа, имел слабовыделенные плечики по сторонам прямого стрежня рукояти. На стержень рукоятки были надеты деревянные щечки, поддерживаемые двумя накладными обоймицами, покрытых тонкой золотой пластиной. Остатки ножен были деревянными, обтянутые кожей. То, что оружие лежало у левой ноги, говорит о том, что его носитель был правшой.

Длина клинка 93 см, а это означает, что оружие использовалось всадником (оружие пехотинцев обычно более короткое). Таким оружием пользовались тюркоязычные народы, например, раннесредневековые авары; схожее оружие найдено в Южном Азербайджане (ныне демонстрируется в Британском Музее), а также тюркоязычных ареалах Средней Азии. Точные аналоги такого оружия изображены и у тюркских воинов с Пянджикентских росписей.

В результате длительных войн с тюркскими народами такое оружие позднее переняли и сасанидские войска. Клинок палаша в двух местах аккуратно переломан, вероятно, искусственно. Как известно, ряд народов, кладя к умершим оружие, искусственно повреждал его, чтобы душа умершего и его оружия не наносили вреда живым. Около левой руки скелета лежал боевой железный нож. Его ножны деревянные, вероятно были обтянуты тонкой кожей.

На талии лежали остатки уникального поясного набора. Ученые определили, что пояс был кожаным, тонким, на нем были прикреплены 24 золотые пластины, такой же крючок, а также 3 железные пряжки. Поясной набор имел пластины в виде цветков на самом ремне, пластины, свисающие с ремня, а также пряжки и железные обоймицы для подвески палаша и ножа.

Как известно, у тюркских народов подобные украшенные пояса были своеобразной летописью боевых подвигов владельца, свидетельством его ратной славы. Те или иные подвиги отмечались подвеской дополнительных пластин. Чем больше подвигов совершал владелец пояса, тем больше пластин было на его поясе. Надо отметить, что такая форма азербайджанского мужского пояса сохранялась вплоть до 30-х годов ХХ века.

На запястье каждой руки скелета было надето по одному браслету из тонкого золотого витого прута. На голени каждой ноги также имелось по одному браслету из золотого витого прута. В Азербайджане еще с эпохи бронзы ножные и ручные браслеты символизировали знатность и богатство.

На шее скелета была гривна из золотого витого прута. Шейная гривна – знак отличия, символ происхождения из знатного рода. Гривна была очень распространена у тюркских народов. Со времен скифов она распространилась по всей Евразии. Народы Евразии, впервые увидевшие такие гривны у тюркских народов, называли их «торк», «тюрк» или «торквес». Позднее на основе гривны появилась пектораль, а еще позднее – нашейный офицерский знак.

На шее также была сердоликовая печать в золотой оправе. То, что оправа печати имеет проволочную петельку и сама печать найдена под подбородком, позволяет предположить, что оно носилось на шее, подвешенным на веревочке. Интересно, что изображение на печати античное – воин в колеснице. Вероятно, эта печать использовалась как символ власти. Сердолик – минерал, который с древности использовался как ювелирный материал. Считалось, что сердолик способствует прекращению кровотечения, поэтому сердоликовые камни довольно часто использовались для изготовления мужских амулетов. Сердоликовые печати как символ власти использовались уже в IV веке.

На мизинце левой руки был золотой перстень с пехлевийской надписью. Пехлевийское письмо было распространено во многих странах Востока и являлось официальным видом письма Сасанидского государства в III – VII веках. Оно широко использовалось в Кавказской Албании. Особенно много образцов такой надписи сохранилось на старых частях Дербентской крепости.

На скелете была надета обувь, от которой сохранились кожаная основа, серебряные пряжки и подвесные серебряные пластины.

На черепе скелета лежала золотая монета - солид византийского императора Юстина I. Солид – (от латинского слова «твердый») – золотая монета, введенная в обращение еще в IV веке в Римской империи. Позднее эта монета так широко распространилась в Византии, что европейцы называли её «безантин» («византийская»). Монета имела международное хождение, поэтому очень много солидов обнаруживается в археологических памятниках Азербайджана. Император Юстин I правил в Византийской империи в 518 – 527 годах.

В истории он остался лишь тем, что воспитал и привел к власти своего племянника, знаменитого императора Юстиниана I (527-565 годы правления). Найденная монета была пробита в двух местах и пришита к головному убору. Остатки шапки позволили предположить, что она была в виде остроконечной мягкой кожаной шапки, распространенной у тюркоязычных племен древности и средневековья.

Обычай пришивать золотую монету к шапке практиковался как элемент показа своих подвигов. Вероятно, воин совершил подвиги во время походов, и ему было дано право носить один из захваченных трофеев на шапке. Позднее в Азербайджане, особенно в государствах Ак-Коюнлу и Сефевидов, широко практиковалось награждение отличившихся воинов специальными золотыми пластинами (джыгга, соргудж), прикрепляемыми на головной убор (иногда к таким пластинам крепились драгоценные камни, перья редких птиц).

Таким образом, все находки показывают, что погребение принадлежит тюркскому воину государства Кавказская Албания. Конечно, очень трудно сказать, к какому именно племени принадлежал воин. Дело в том, что в Албании проживали тюркоязычные племена албан, аланов, гуннов, сабиров, сарматов, аваров, тюркютов, хазаров и других. В ходе археологических раскопок, на исторической территории государства Кавказская Албания, были обнаружены различные следы пребывания этих племен.

Доказано, что эти племена, основным образом жизни которых наряду с земледелием, скотоводством и ремеслами была война, уделяли большое внимание изготовлению и приобретению высококачественного оружия. Некоторые ученые считают, что погребенный воин был воином хазарского племени, который переселился в Албанию и остался здесь жить, вступив в войска Кавказской Албании.

Другие полагают, что он принадлежал к албанам. Албанские воины обычно имели на вооружении не только палаш и нож, но и лук и стрелы, щит, шлем, доспех. Воин из кургана Уч-тепе имел лишь парадное оружие и снаряжение.

Однако, несмотря на некоторое разногласие, все ученые согласны в следующем – воин принадлежал к местному тюркскому роду и был воином знатного происхождения войска Кавказской Албании. Наличие перстня с пехлевийской надписью, а также византийской монеты, золотой гривны, золотых браслетов говорят о том, что он принимал участие в походах, в военно-политических событиях своей эпохи и даже отличился в боях.

Остается добавить, что перстень с пехлевийской надписью, серебряные пластины и монета были увезены в 1950-е годы в Ленинград (Санкт-Петербург) для исследования и так и не вернулись в Азербайджан. А вот золотой пояс, браслеты, гривна, сердоликовая печать, фрагменты ножа и палаша, железные обоймицы и пряжки были переданы в Национальный Музей истории Азербайджана, где хранятся и поныне.

Сабухи Ахмедов

Доктор философии по истории, доцент