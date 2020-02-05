У актрисы Шэннен Доэрти после ремиссии диагностирован рак на последней стадии – ФОТО – ВИДЕО

48-летняя американская актриса Шэннен Доэрти сделала шокирующее заявление о том, что медики снова диагностировали у нее рак, хотя 3 года назад ей удалось победить болезнь.

Рак молочной железы был диагностирован у Ш.Доэрти в 2015 году, а в 2017 году заболевание перешло в стадию ремиссии – о возвращении онкологии актриса узнала в 2019 году, но призналась в том, что вновь больна 4 февраля во Всемирный день борьбы против рака в эфире программы «Good Morning, America».

Ш.Доэрти рассказала, что у нее диагностирована последняя стадия рака, заявляя о котором актриса не смогла сдержать слез, отметив, что новость, услышанная от медиков в свое время, очень напугала ее и привела в оцепенение: «Жизнь не заканчивается, когда нам ставят этот диагноз, мне еще есть чем заняться. Я буду работать по 16 часов в день, и люди могут сказать: «О боже, если она может работать, то и другие люди с последней стадией рака тоже могут работать».

После интервью «Good Morning, America» Ш.Доэрти сделала публикацию в социальной сети Instagram, поделившись рисунком, на котором герой комиксов Peanuts Чарли Браун беседует со своим псом Снупи, заявляя следующее: «Мы живем только один раз», на что пес отвечает: «Неправильно, мы умираем только один раз, а живем каждый день».

Американская актриса Шэннен Доэрти наиболее известна по ролям Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные».

Кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Кадр из сериала «Зачарованные»

Ф.В, Г.Р.