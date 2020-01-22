У бакинского бара клиент нападал с ножом на людей – ВИДЕО

Инцидент с применением холодного оружия произошел на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку, у бара Karvan Pub.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, вооруженный ножом мужчина с бранью кидался на окружающих, затеяв потасовку.

Затем он сел в автомобиль марки Khazar (госномер 90-PC-375) и скрылся с места происшествия.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Управления полиции Наримановского района, начаты оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Тимур Рзаев

ВИДЕО – APA.az