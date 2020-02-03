У эвакуированных из КНР в Турцию коронавирус не обнаружен – Министр здравоохранения

Анализы на наличие коронавируса, взятые у лиц, эвакуированных в Турцию из китайского Уханя, дали негативный результат.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе посещения госпиталя Зекаи Тахир Бурак в Анкаре, где содержатся на карантине эвакуированные из КНР, сообщает Anadolu.

По словам главы ведомства, окончательные результаты анализов на наличие коронавируса, взятые у 61 пациента, станут известны в понедельник, 3 февраля.

Ранее в связи с распространением коронавируса нового типа Турция эвакуировала из Китая граждан ряда стран.

На аэродроме «Этимесгут» в Анкаре в субботу вечером приземлился военно-транспортный самолет с группой граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, эвакуированных из китайской провинции Ухань.

A400M ВВС Турции, переоборудованный под амбулаторный самолет, вылетел в Китай в пятницу с группой медиков на борту.

В самолет были загружены защитные костюмы, маски, дезинфицирующие вещества и другие медицинские принадлежности, предоставленные Агентством по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) и Министерством здравоохранения.

Число погибших в Китае от коронавируса нового типа (2019-nVoC) достигло 304, число зараженных выросло до 14380.

Смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Первые симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

Китайские власти в конце декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань

Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По числу инфицированных коронавирусом лидирует китайская провинция Хубэй.

1news.az

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