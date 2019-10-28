У Максима Фадеева случился сердечный приступ – ФОТО – ВИДЕО

Продюсеру Максиму Фадееву потребовалась срочная помощь медиков - бригаду «скорой» вызвали в его загородный дом в Подмосковье.

Российское издание Super.ru сообщает об этом, ссылаясь на источники, близкие к окружению 51-летнего продюсера - как выяснилось, М.Фадееву стало плохо накануне, ночью у него случился сердечный приступ.

Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние - приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Известно также, что от госпитализации М.Фадеев отказался, сейчас с продюсером проводят необходимые медицинские процедуры на дому, где он находится под присмотром врачей.

Каких-либо официальных заявлений в связи с произошедшим ни продюсер, ни его официальные представители пока не делают, как и не отвечают на многочисленные вопросы в социальной сети Instagram, где на странице М.Фадеева размещен несколько часов назад анонс программы «Судьба человека», которая выйдет в эфир сегодня и завтра на канале «Россия 1».

Напомним, что в феврале 2019 года Макс Фадеев и народный артист Азербайджана EMIN презентовали песню и снятый на нее в Баку клип «Мой Азербайджан» - именно Баку стал первым городом, в котором М.Фадеев впервые выступил с сольной программой после многолетнего молчания, подробнее об этом читайте здесь.

Ф.В, Г.Р.