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Убитая мужем на Абшероне женщина была беременна – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня в 16:10 ~ 1 минута на чтение 140
Убитая мужем на Абшероне женщина была беременна – ПОДРОБНОСТИ

Стали известны новые подробности жесткого убийства, произошедшего в поселке Гобу Абшеронского района Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, убитая мужем 27-летняя Лейла Бекирова находилась на 7-м месяце беременности, но это не остановило ее супруга. Более того, убийство было совершено на глазах у малолетнего сына супружеской пары, ставшего невольным свидетелем этой ужасной сцены.

Мальчику оказывается необходимая психологическая помощь.

Напомним, что 29-летний Анар Бекиров в ходе семейного конфликта убил свою жену, 27-летнюю Лейлу Бекирову, несколько раз ударив ее ножом.

А.Бекиров задержан, по факту прокуратура Абшеронского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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