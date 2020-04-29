В Шамкирском районе началась уборка раннего картофеля

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В хозяйствах Шамкирского района приступили к сбору раннего картофеля.

Пока идет сбор продукции, выращенной в теплицах. В конце марта картофель уже созревает и его можно выкапывать. Весь этот процесс осуществляется вручную, чтобы не задеть нежную кожуру картофеля. Пройти мимо, не залюбовавшись небольшими клубнями, покрытыми лохматой кожурой, просто невозможно. И заготовители, и фермеры не нарадуются. Урожай выдался богатый, нет проблем с его реализацией, потому что шамкирский картофель прочно занял свое место на торговом рынке не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах.

«Этот ранний картофель предназначен для зарубежных рынков, уже началась его отгрузка, — сказал руководитель хозяйства Эльхан Рустамов. — В производстве и реализации у нас нет никаких проблем».

По его словам, выращивание раннего картофеля не требует дополнительных затрат, потому что его выращивают под обычной пленкой, что не требует затрат топлива для поддержания температуры. С каждой сотки огорода фермер собирает по 25 и более центнеров продукции.

«Мы всей семьей принимаем участие в сборе продукции, — сказала фермер Улфет Аллахвердиева. — Мы вырастили продукцию на площади 15 соток под целлофаном. Затем ее упаковываем в деревянные ящики и отправляем в Россию. Ранний картофель из Азербайджана покупают с большой охотой».

Ранний картофель собирают в специальные ящики для отправки на рынки России. Цены удовлетворяют и производителя, и потребителя.

«Я каждый год приезжаю в Шамкир, — сказал заготовитель Шахнур Гусейнов. — Закупаю картофель высокого качества. Нет никаких ограничений для осуществления моей предпринимательской деятельности — ни в Азербайджане, ни в России».

Картофель традиционно выращивается в больших количествах и считается у нас «вторым хлебом». Поэтому крайне важно придерживаться агротехники возделывания этой культуры. Одним из важных этапов выращивания является своевременная уборка клубней. Особенно это важно для семенного материала, так как от его качества зависит урожай следующего года.

В нынешнем году в Шамкирском районе на площади 5600 га заложили огороды, занятые под картофель, из которых 600 гектаров были отведены под производство продукции в тепличных условиях. Основная часть теплиц размещается на территории села Сабир. Здесь на площади 330 га были построены тепличные комплексы. Остальные — в населенных пунктах Дюгярли, Зигярли, Сарытяпя и др.

«К уборке урожая картофеля всегда следует приступать с учетом группы спелости, к которой относится данный сорт», — сказал эксперт в области сельского хозяйства С.Дуньямалиев. Убирать картофель нужно, когда наступили сроки конца вегетации сорта. По скороспелости сорта картофеля делят на 5 групп: раннеспелые — вегетационный период 65—70 дней; среднеранние — 70—75 дней; среднеспелые — 80—85 дней; среднепоздние — 115—120 дней; позднеспелые — 130—140 дней. В Азербайджане в основном выращивают раннеспелые клубни картофеля.

Технология выращивания такого картофеля под пленкой проста. Выбирают земельный участок, поверхность выравнивают, вносят удобрения: азот, фосфор и др. Для посадки необходимо подбирать здоровый семенной картофель, сев производится вручную, в каждую лунку по картофелю. Расстояние между грядками обычно делают 60—75 см, между кустами — 20—25 см. Обычно зимой погода нас не радует солнечными днями. Поэтому грядки необходимо покрывать полиэтиленовой пленкой или агроволокном. Обычно пленку натягивают на каркас. Она способна спасти урожай от заморозков. Пока картофель не взойдет, вентиляция не нужна, но молодым растениям воздух необходим. И после всходов пленку периодически нужно снимать, ухаживать за грядками. В теплую погоду грунт под пленкой может нагреться до 40—45 градусов тепла. Поэтому при такой температуре пленку снимают, а при угрозе заморозков снова накрывают.

На протяжении всего периода вегетации необходимо следить за развитием растений и их цветением, для защиты от вредителей сельского хозяйства в почву вносят лекарственные препараты.

Мы побеседовали не только со специалистами-овощеводами, но и руководителями частных хозяйств. Оказывается, урожай раннего картофеля можно получить разными способами. Один из самых простых и популярных, как уже отмечалось выше, — выращивание картофеля под пленкой. Это самый экологичный, дешевый и в то же время эффективный метод, который по достоинству оценили жители Джалилабадского района. Однако вырастить ранний картофель в течение трех недель дело хлопотное и требует отдачи всех сил. Но эти усилия потом оправдываются высокими урожаями раннего картофеля. Руководители овощных хозяйств знают, что нужно сделать, чтобы получить высокий урожай. И в этом отношении они — настоящие мастера своего дела.

Зейтулла ДЖАББАРОВ