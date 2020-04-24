~ 5 минут на чтение 457

Участников конкурса «Восхождение», состоящего из пяти туров и проводимого с целью выявления талантливых кадров, а также поддержки их карьерного роста, оценивают по интеллектуальному уровню и управленческим способностям.

Во время двух последних этапов конкурса (полуфинального и финального) интеллектуальный уровень и способность кандидатов управлять выявляются посредством индивидуальных и групповых заданий. Безусловно, во время оценки этих качеств немаловажная роль отводится коммуникативным способностям участников. Если коммуникативность кандидата недостаточно высока, то его психологическое состояние будет препятствовать ему завоевать успех. Еще одним важным моментом является уверенность в себе. Ведь если кандидат обладает блестящими знаниями и имеет хорошие способности, но не уверен в своих силах, то его шансы на успех сокращаются. Некоторые кандидаты, прекрасно справившись со всеми заданиями во время письменного тура конкурса, не могут успешно пройти этап прямых интервью, которые проводятся тет-а-тет.

По словам психолога Эльнары Бахышлы, кадры, имеющие высшее образование в сфере управления и желающие продолжать и развивать свою деятельность, во время конкурса полностью или частично переоценят уровень своих знаний и способностей, узнают свои преимущества и недостатки. «Достаточно ли у них опыта или полученного образования? Не перечеркнет ли их способности эмоциональное напряжение?» Каждый участник определит все это для себя благодаря конкурсу. Таким образом, можно утверждать, что участие в конкурсе «Восхождение» - своего рода саморазвитие для кандидатов.

С переходом кандидатов из одного этапа конкурса в другой волнение будет расти, но участники должны верить в свои силы, - считает психолог:

«Однако участие в конкурсе вовсе не означает, что каждый должен одержать победу. И напротив, если имеются сомнения, это вовсе не значит, что кандидат не сможет преодолеть все этапы конкурса. Здесь каждый участник должен определить для себя главные факторы, ответить себе на вопросы: «Что мне даст участие в конкурсе? Что я планирую сделать в перспективе в случае победы? Насколько мне это будет полезным?» и точно определить свои цели».

По словам психолога, конкурс «Восхождение» оценивает не только уровень знаний и опыт кандидатов, но и их эмоциональную устойчивость, уровень социальной адаптации, а также их способность проявлять общественную активность.

«Это считается самыми важными личностными качествами, необходимыми в управлении. Может случится так, что кандидат вовсе не обладает этими качествами. В рамках конкурса участники должны задавать себе такие вопросы, как «что я должен сделать, чего должен избегать, как могу одолеть волнение», - говорит она.

Поделившись с участниками своими рекомендациями, психолог подчеркнула, что в конкурсе «Восхождение» так же, как и в любом другом, кандидаты представляют себя, поэтому очень важно, чтобы они принимали решения, будучи уверенными в своих силах.

Кандидат не должен рисовать в своем воображении образ сильного конкурента, считает психолог:

«Если рисовать в воображении образ сильного конкурента, то внимание невольно будет рассеиваться, и будут упущены важные моменты, в результате чего, безусловно, сократятся шансы на успех. До конкурса у участника должен быть долгосрочный план работы. Поинтересуйтесь членами жюри конкурса, определите вопросы, которые можете задать им в ходе финального этапа конкурса. Соберите всестороннюю информацию о каждом туре конкурса, о том, как проводятся подобные конкурсы, с какими сложностями сталкиваются участники и т.д. Правильный образ жизни и график работы, выполнение ежедневной работы улучшают показатели вашей деятельности и расширяют возможности. Готовьтесь к конкурсу, учитывая все это. Кроме того, старайтесь, чтобы участие в конкурсе вас не отделяло от вашей деятельности, не препятствовало вашей работе. Стройте свою работу так, чтобы уделять внимание всем сферам».

Э.Бахышлы также рекомендовала участникам быть искренними во время конкурса. Она отметила, что кандидаты должны быть честными и искренними, предоставляя информацию о себе:

«Подумайте о том, что рано или поздно ваши минусы будут выявлены, и тогда они могут вам просто помешать. Кроме того, в каждом туре конкурса избегайте позиции злого и резкого конкурента, ведь после конкурса вам будет стыдно за подобное поведение. До конкурса не помешает провести интервью с самим собой. Подготовьтесь заранее к вопросам, которые могут вам задать, какие вопросы вы сами в качестве руководителя задали бы, принимая на работу сотрудников, какие вопросы могут поставить вас в неловкое положение или застать врасплох. В своих мыслях будьте позитивными и учитывайте реальную картину. Не забывайте, что вы изображаете честного и умелого человека, и никакой фактор не должен разрушить этот образ».

Э.Бахышлы также рекомендовала кандидатам заняться аутотренингом, релаксирующими упражнениями, медитацией, если их постоянно беспокоит чувство тревоги и напряжения. Наряду с этим, психолог советует контактировать с позитивными людьми и помнить о том, что мысли имеют свойство материализовываться:

«Думайте позитивно и верьте в лучшее. Причем это желание не должно быть ограничено лишь рамками данного конкурса, а должно превратиться в девиз всей вашей жизни».

1news.az