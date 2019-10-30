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Участники заседания Совета министров обороны СНГ посетили Аллею шехидов - ФОТО

Сегодня в 13:07 ~ 1 минута на чтение 109
Участники заседания Совета министров обороны СНГ посетили Аллею шехидов - ФОТО

Участники проходящего в Баку очередного заседания Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств 30 октября посетили Аллею шехидов.

Участники заседания почтили память героических сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к монументу «Вечный огонь».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участники заседания, осмотревшие панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых работах по благоустройству нашей столицы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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