Ученый Тофик Меликли: «О них почти не знали в Азербайджане…»

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Неординарным событием для мемуарной азербайджанской литературы стал выход в свет автобиографического романа «Суйу ахтаран адам» («Человек, ищущий воду») известного советского, российского и азербайджанского тюрколога, доктора филологических наук, профессора Тофика Меликли.

Как сказано в аннотации, роман посвящен герою, который, несмотря на трудности, преграды, искал «воду, которая не боится огня», то есть успеха в жизни, правду, справедливость. И все это происходит на фоне реальных событий, свидетелем и участником которых в течение 70 лет своей жизни был герой романа. Ценность книги в том, что, обращаясь памятью к прожитым годам, пройденному жизненному пути, автор рассказывает о ключевых моментах своей жизни, освещая малоизвестные события истории страны, интересные эпизоды, отражающие общую атмосферу жизни и многое из того, что служит фоном, на котором пишется история человеческого общества, государства. И все это — правдивые картины реальной истории, которые не отражаются в официальных «биографиях» любого государства.

Профессор Тофик Меликли в СССР был единственным специалистом по современной турецкой поэзии. Он тот человек, который открыл для советских и европейских ценителей поэтического слова поэзию выдающегося турецкого поэта Фазыла Хюсню Дагларджи и способствовал его приезду в конце 1960-х в СССР. Он автор большого труда, посвященного творчеству выдающегося турецкого поэта Назыма Хикмета. В качестве ответственного секретаря Комиссии по литературному наследию поэта в начале 1980-х он принимал самое активное участие в подготовке празднования 80-летнего юбилея поэта. Будучи профессором Московского государственного лингвистического университета, он подготовил немало специалистов по тюркской поэзии и литературе. Обо всем этом и о многих других, значимых не только для него, но и для жизни общества событиях он рассказывает в своем романе, презентация которого уже прошла в Союзе писателей Азербайджана. Ныне профессор Меликли, идя навстречу высказанным пожеланиям расширить рамки романа, обогатив его не вошедшими в книгу материалами, работает над его продолжением, особое внимание уделяя рассказам о своих коллегах по работе в обществе «Оджаг». О некоторых из них по просьбе корреспондента «БР» он рассказывает читателям нашей газеты.

— В 80-е годы, особенно во второй их половине, когда в стране наступила более приемлемая атмосфера для общественно-политической жизни, которая в то время называлась перестройкой, у нас появилась возможность как-то воспользоваться ситуацией и создать свою организацию, которая объединила бы наших соотечественников. И вот однажды в одном из номеров газеты «Вечерняя Москва» я обратил внимание на публикацию, в которой указывалась численность проживающих в Москве представителей разных национальностей. Эти цифры появились после переписи населения Союза. Разумеется, русские, украинцы, белорусы составляли большинство, а грузин, азербайджанцев и других народов, по сравнению с ними, было незначительное количество, среди них азербайджанцев — 20 тысяч. Ну и город в те годы был не такой, как сейчас. Это был 9-миллионный город, сейчас — 16-миллионный. 20 тысяч на этом фоне было, конечно, мизером, и в этом большом городе мы все распылились. Мы ничего не знали о людях разных специальностей, трудившихся в разных отраслях, а ведь в то время на работу в Москву отправляли лучших из лучших. Ну, мы знали, что есть первый заместитель министра, который потом стал министром газовой промышленности, — Сабит Оруджев, и гордились им. Знали, что у нас есть много достойных нефтяников, и среди них знаменитый Фарман Салманов. При этом не догадывались, что председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей — это наш земляк Керим Керимов, который в то время был засекречен. И одна из причин, которая подтолкнула меня на создание общества, заключалась в том, чтобы объединить всех земляков, познакомиться с ними, иметь возможность встречаться, общаться, лучше узнать друг друга, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, проводить совместные мероприятия. Никакой иной цели у меня тогда не было.

Конечно, эта идея уже витала в воздухе, каждый хотел узнать больше о своих земляках, соотечественниках, но такой возможности не было. Ситуация в то время в Советском Союзе была такая, что если собирались больше трех человек, это уже вызывало подозрение — не ячейку ли создаешь, или этому придавалась политическая окраска. Все должно было быть в рамках пионерской, комсомольской или профсоюзной организаций. Самодеятельность не допускалась. Но когда появилась возможность, мы ею решили воспользоваться. В первую очередь я поделился со свои другом по Институту востоковедения АН СССР профессором Салехом Алиевым. Он — один из выдающихся, без преувеличения, востоковедов-иранистов, историков, который, я не погрешу против истины, по сей день является одним из выдающихся, востребованных ученых. К сожалению, он в середине двухтысячных годов ушел в мир иной.

Родился Салех Алиев в Гяндже, является одним из первых выпускников факультета востоковедения Азгосуниверситета, нынешнего БГУ, закончил иранское отделение. Одно время он работал в Баку, в Институте истории, потом решил продолжить учебу и в конце пятидесятых годов поехал в Москву, защитил кандидатскую в Институте востоковедения, где его оставили работать. Последний его труд — это «История Ирана ХХ века». Он был очень пытливым ученым. Его пытливость заключалась в том, что, как и подобает настоящему, истинному историку, если у него в руках не было документов, он никогда не додумывал и не выдумывал какие-то факты исторической правды или неправды в угоду политическим целям. В 70-80-х годах, когда у него появилась возможность выезжать за рубеж, он смог собрать огромный материал, который использовал при создании своего главного труда.. Над этой книгой он скрупулезно работал 20 лет, таково было его отношение к профессии. Это была титаническая работа, если учесть, что в этой истории был очень сложный период, заполненный многими политическими событиями, особенно начиная с прихода к власти Резы Пехлеви. В книге нашли отражение события 1945-46 годов, когда создавалась азербайджанская республика в Иране, отношения Ирана и Советского Союза в различные периоды, вопросы нефти и многое другое. Он был свидетелем исламской революции в Иране, когда к власти пришел Хомейни, был лично знаком и с шахом, и с Хомейни. Это был удивительнейший человек и ученый-энциклопедист. Собирая необходимый материал, Салех Алиев, начиная с 70-х-начала 80-х годов объездил все библиотеки мира, собрал также и огромнейшую личную библиотеку по своей специальности. И вот такой занятой человек, когда я поделился с ним своей идеей, первым долгом сказал: «Надо нам эту идею реализовать, я с тобой». Это, конечно, меня вдохновило. Я посоветовался и со своими аспирантскими товарищами, которые с радостью восприняли мое предложение. Все они были специалистами в разных областях науки. Один из них работал в Институте экономики АН СССР, другой занимался физикой. Мы решили создать оргкомитет, чтобы общими усилиями, каждый в своей области, хотя бы частично собрать наших соотечественников, ближе познакомиться с ними, узнать их отношение к реализации этой идеи. К моему удивлению буквально через месяц у нас уже был готов список с фамилиями 120-150 человек. Среди них были и рабочие, которые по направлению из союзных республик работали на таких крупных заводах, как, например, имени Ленинского комсомола, имени Лихачева. Там в то время не хватало специалистов и их приглашали туда по лимиту. Также среди них несколько человек, узнав о создаваемом обществе, сами пришли и заявили о своем желании участвовать в реализации этой инициативы. Когда у нас сформировался оргкомитет, я увидел, какие здесь, в Москве, в полном смысле этого слова, блестящие люди работают, занимают довольно высокие посты, имеют огромное влияние в медицине, науке, образовании… И вот когда мы уже в 1988 году провели первое учредительное собрание, зал, который был рассчитан на 150 человек, был буквально забит до отказа, даже все проходы были заняты. Собралось около 200-250 человек. Таким образом, была создано общество «Оджаг», которое, особенно в первое время, как магнит притягивало к нам людей. В первую очередь это было связано с ностальгией по родине. Конечно, мы выезжали в отпуск на десять дней, две недели, но многие по разным причинам не могли этого сделать.. Начавшиеся карабахские события тоже подтолкнули людей к тому, чтобы объединиться и как-то помочь родине. И события 20 января только доказали необходимость и своевременность объединения, когда эти же люди, 7-8 тысяч человек, каждый день выходили на различные демонстрации. Вот этот период, само время, желание и социально-политическая ситуация сложились таким образом, что люди должны были каким-то образом сплотиться. Моя заслуга была только в том, что я смог уловить эти настроения и эту тенденцию.

Очень много людей хотели вступить в нашу организацию, и не просто числиться, а работать в правлении. В нем в основном были самовыдвиженцы, помимо трех-четырех человек, которые руководили деятельностью общества, — Салеха Алиева, Ильхама Бадалбейли, меня. На собрании, когда уже подвели черту, вдруг из зала какой-то молодой человек закричал во весь голос: «И я хочу, чтобы меня включили в состав правления». Я сказал ему: «Молодой человек! Мы уже подвели черту, все закончилось». Но он продолжал настаивать. Тогда я попросил его представиться. «Меня зовут Физули Фараджев, я работаю в закрытом учреждении, которое не могу назвать. Я инженер, закончил Баумановский университет». Мы накоротке посовещались и решили, что среди нас должен быть и представитель молодежи. Таким образом, его просьба была удовлетворена. Нам не пришлось об этом жалеть, потому что он стал активнейшим членом правления общества. Когда мы сблизились, выяснилось, что под его руководством был собран первый космический корабль «Буран», ставший гордостью советской космонавтики. Он был хорошо знаком с Керимом Алиевичем Керимовым, который приходил к нему в цех, интересовался тем, как идет работа. Сейчас Физули Фараджев является директором закрытого машиностроительного завода. Несколько лет назад он создал меджлис имени Мамед Эмина Расулзаде. Эта организация по сей день функционирует и ежегодно отмечает дни рождения Мамед Эмина Расулзаде, публикует его произведения, проводит конференции. Всю эту деятельность осуществляет тот самый человек, который когда-то так рвался в правление, так хотел работать. Кстати, первые руководители были очень известными людьми, например, среди них был режиссер Рашид Атамалибеков, человек с очень трагической судьбой; ныне известная в Европе пианистка, организатор известных фестивалей Аделя Алиева; живущий сейчас в США известный ученый, доктор наук, лауреат Государственной премии, профессор Института металлургии Али Насибов. Вот таким образом разные люди, разных профессий, характеров объединились.

Несколько слов мне хотелось бы сказать об Али Насибове. Это был чрезвычайно интеллигентный человек, который считал своим долгом большую часть своего времени посвящать обществу «Оджаг», в то время как был заведующим лабораторией, а значит, очень занятым человеком. Не знаю, можно ли об этом говорить, но бронежилеты впервые были изобретены именно в его лаборатории — он автор, за что и был удостоен Государственной премии. Он также был «закрытым» человеком, но со временем, с начала 90-х годов он уже начал выезжать за рубеж, выступал с лекциями, был удостоен звания академика Академии наук Нью-Йорка, его пригласили туда читать лекции и оставили. Но он до сих пор остается членом уже не существующего нашего общества, более того, он в Нью-Йорке создал филиал общества «Оджаг».

Все эти люди поняли общественную значимость функционирования подобных обществ, потому что человек жив не хлебом единым. Он должен ощущать себя сопричастным какому-то этносу, культуре, какому-то языку.

Среди наших активных участников была удивительная женщина — доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования Кадрия Салимова. Она родилась в Баку, по окончании школы поступила на философское отделение истфака Азгосуниверситета. Когда началась война, добровольцем ушла на фронт, была и снайпером, и летчиком, получила несколько ранений, после которых долгое время хромала. После войны Кадрия Салимова окончила Московский педагогический институт, стала заниматься наукой и как ученый завоевала мировое признание. Занималась она типологическими исследованиями образовательных систем мира — Японии, Америки, Европы, восточных стран — Турции, Индии. К сожалению, ни один азербайджанский журналист к такому человеку, который является фигурой международного уровня в области образования, ни разу не обращался, не написал о ней.

Среди членов нашего общества было много ветеранов, мы часто организовывали встречи с ними и слышали рассказы о потрясающих судьбах удивительных людей. О них в Азербайджане также очень мало, а то и вовсе не знали, и это настоящее расточительство. Абдул Гусейнов — востоковед, писатель, историк, долгое время работал в Госкино, занимался пропагандой советского кино, последние 30-40 лет своей жизни занимался писательской деятельностью и написал десятки романов на русском языке, в большинстве своем связанных с Азербайджаном. Его роман о Хагани Ширвани был переведен на азербайджанский язык. Будучи членом нашего общества, он принимал активное участие в общественной жизни, начал писать и издавать книги. Он был ветераном войны, неоднократно был ранен, дошел до Берлина. Мы помогли ему в издании некоторых его книг, в частности книги рассказов «Мы родом из Баку», затем провели презентацию. Даже москвичи читали ее со слезами на глазах. Этот удивительнейший во всех отношениях, интеллигентный, образованный человек долгое время проработал в Иране как представитель Госфильмофонда. Это был первый человек из Азербайджана, который нашел в Тебризе и познакомился с великим поэтом Шахрияром. Его очень уважал Реза шах Пехлеви, и за то, что он помогал продвигать иранские фильмы на советском экране, а азербайджанские фильмы в Иране, подарил ему очень дорогой сервиз. Как-то Абдул муаллим позвонил мне и сказал, что подготовил очень важную историческую книгу о российско-азербайджанских отношениях, он долго работал над ней в архивах. «Мне нужны были деньги, чтобы издать эту книгу, и я вчера продал сервиз, который мне подарил Реза шах Пехлеви», — сказал он мне. Кстати, в этой книге впервые было опубликовано завещание Петра Первого, которое тесно связано и с нашей историей.

Несколько слов мне хотелось бы сказать о докторе медицинских наук, профессоре Светлане ханум Касумовой, которая сделала блестящую карьеру, была уникальным специалистом в области нейрохирургии. С первых дней она работала в Институте нейрохирургии, заведовала лабораторией, была автором многочисленных работ, членом нескольких ученых советов по медицине, преподавала в Сеченовской академии. Она принимала активнейшее участие в деятельности нашей организации, была заместителем председателя общества «Оджаг» и активно занималась проблемами нашей молодежи, молодых людей, которые родились и выросли в Москве. Будучи русскоязычной, Светлана ханум недостаточно хорошо владела азербайджанским, но за короткое время, достав учебники и начав изучать язык, блестяще научилась говорить. Более того, создала своеобразную школу для молодежи, в которой запрещала на занятиях говорить по-русски, и добилась того, что обучаемые быстро усвоили азербайджанский язык. Она проводила с ними интересные встречи, мероприятия, организовала молодежные клубы, где молодые люди проводили свой досуг. Благодаря ей молодежь уже сама стала объединяться и создавать собственные, очень интересные организации при «Оджаге». Светлана ханум ежемесячно проводила какие-то мероприятия. Ее уход из жизни был ударом для всех нас, потому что она была генератором идей, движения, она горела во имя дела. Согласно ее завещанию, она была похоронена в Баку.

Все, о ком я рассказал, — деятели науки, ученые, люди с неординарным мышлением и взглядами. Их талант, умение рассматривать явления как природы, так и общества в различных проекциях и ракурсах, делая при этом важные открытия, всегда способствуют прогрессу общества. Без науки нет будущего страны — это мое глубочайшее убеждение, и вот то испытание, которое мы пережили, еще раз доказывает, что расточительное отношение к науке и ярким ее представителем очень вредит нашему развитию, нашему движению вперед, а ведь у нас очень талантливый народ. Все эти люди пробивались не благодаря чему-либо, а вопреки всякого рода препятствиям.

Записала Франгиз ХАНДЖАНБЕКОВА