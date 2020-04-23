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УЕФА рекомендует доиграть чемпионаты

23 Апреля, 2020 в 18:52 ~ 5 минут на чтение 604
УЕФА рекомендует доиграть чемпионаты

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание в формате видеоконференции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, Исполком заслушал отчеты рабочих групп, учрежденных в сотрудничестве с Ассоциацией европейских клубов (АЕК), Европейскими лигами и профсоюзом FIFPro Europe.

Рабочая группа по календарю оценивает два сценария. Оба предусматривают старт внутренних соревнований до старта турниров УЕФА. Один предполагает их параллельное проведение, другой - окончание внутренних турниров, а затем возобновление турниров УЕФА в августе.

Исполком заслушал отчет созданной недавно медицинской подгруппы под председательством профессора Тима Майера. Она исследует медицинские аспекты возобновления футбольного сезона и сотрудничает с АЕК и Европейскими лигами, чтобы вместе с клубами и лигами выработать единые рекомендации и инструкции по защите здоровья. Исполнительный комитет УЕФА выразил признательность европейскому футболу за единство и заботу об общественном здоровье при разработке путей к возвращению футбола.

По итогам выступлений футбольных властей Бельгии и Шотландии исполком принял к сведению поднятые ими вопросы и утвердил директивы о принципах допуска клубов в турниры УЕФА сезона 2020/21. В директивах отражено, что путевки в еврокубки всегда распределяются согласно спортивному принципу.

УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках естественным образом. Впрочем, УЕФА подчеркивает, что во главу угла должно ставиться здоровье футболистов, зрителей и всех причастных к футболу лиц, а также общества в целом.

В идеальном случае, если позволит ситуация с пандемией, приостановленные внутренние соревнования следует доиграть, чтобы футбольные клубы могли пробиться в турниры УЕФА по спортивным принципам и в привычном формате. Если это невозможно, в частности из-за проблем с календарем, предпочтительно, чтобы отложенные соревнования возобновились в ином формате, который тем не менее позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу.

В то время как национальным ассоциациям и/или лигам следует приложить максимальные усилия, чтобы доиграть внутренние соревнования, они могут иметь уважительные причины на то, чтобы прервать их досрочно, например, в следующих случаях:

  • наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;
  • непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, так как это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20:

  • процедура выбора клубов должна базироваться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В затруднительных случаях национальные ассоциации и лиги должны иметь возможность определить окончательные позиции клубов в национальных соревнованиях с учетом специфических обстоятельств каждого соревнования;
  • окончательное распределение путевок в клубные турниры УЕФА должно быть утверждено соответствующими компетентными организациями на внутреннем уровне.

УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией, особенно в следующих случаях:

  • внутренние турниры были прекращены досрочно не по причинам, указанным в директивах УЕФА, или не на основании других уважительных причин, обусловленных заботой об общественном здоровье;
  • клубы выбраны согласно процедуре, которая не была объективной, прозрачной или недискриминационной, в результате чего выбранные клубы не могут считаться прошедшими отбор по спортивному принципу;
  • существует общественное мнение, что клуб выбран несправедливо.

ЕВРО-2020

В связи с переносом ЕВРО-2020 на лето 2021 года и после тщательного внутреннего рассмотрения, а также дискуссий с партнерами исполком УЕФА решил, что турнир сохранит прежнее название - ЕВРО-2020.

Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу (1960-2020).

Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир.

Решение отвечает обязательству УЕФА сделать ЕВРО-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов. На момент переноса чемпионата уже произведено множество брендированных товаров. В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые.

Чемпионат Европы среди молодежи

Исполком известили, что Комитет УЕФА по соревнованиям национальных команд представит и оценит варианты переноса или отмены чемпионата 11 мая. Окончательное решение по данному вопросу Исполнительный комитет УЕФА примет 27 мая 2020 года.

Подготовил Теймур Максутов

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