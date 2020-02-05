Азербайджан накроет арктический воздух

«Зима на исходе, но в Баку еще ни разу не наблюдалась минусовая температура даже ночью. А происходит то, что ученые предрекали еще тридцать лет назад. Сегодня мы не в ожидании этого явления, а являемся его живыми свидетелями. Мы сталкиваемся с его проявлениями ежедневно. Изменение климата, можно сказать, налицо. Весь мир сотрясают аномальные явления, частота которых заметно участилась. К нам обращаются с вопросами, что происходит, почему зима такая теплая?».

Об этом заявила 1news.az директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, есть предпосылки для продолжения этой тенденции.

«Эта тенденция наблюдается уже несколько последних лет, но особенно ярко она проявилась нынешней зимой, и не только в Азербайджане, но и во многих европейских странах. К примеру, в странах Средиземноморья стоит поистине весенняя погода с температурой 24-27 градусов. В Баку температура превышала климатическую норму на 6 градусов, и в ближайшие два дня до пятницы, 7 февраля, в столице ожидается 14-17 градусов тепла, хотя и на фоне порывистого юго-западного ветра, а в степной зоне приблизится к 20-градусной отметке.

Тем не менее, после продолжительной аномально теплой погоды холодный арктический воздух хоть и ненадолго, но все же прорвется на территорию нашей республики, принеся с собой резкое изменение в погоде.

А если подробнее, то начиная с вечера пятницы, 7 февраля, в Баку уже будет господствовать усиливающийся северо-западный ветер, с максимальными порывами до 30-35 мс до утра понедельника, 10 февраля. Ожидаемый процесс будет сопровождаться осадками, в воскресенье, 9 числа, на фоне понижения температуры ожидается мокрый снег и снег. На автодорогах республики, особенно в горных и предгорных районах, ожидается гололед», - заявила Умайра Тагиева.

Тимур Рзаев, Г.Р.