Умер правивший с 1970 года султан Омана

Оманский султан Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters, об этом известило государственное телевидение Омана.

Он правил Оманом с 1970 года, свергнув своего отца Саида бен Таймура. В султанате объявлен трехдневный траур.

С 2015 года Кабус бен Саид Аль Саид болел раком. Являясь абсолютных монархом, он был не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. Кабинет министров в Омане также назначается султаном.

У султана не было детей, и он публично не назначал преемника. Согласно уставу 1996 года, правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней. Если они не придут к согласию, то совет, в который входят представители армии, спецслужб, а также руководство Верховного суда и главы двух консультативных ассамблей, наделит властью персону, чье имя указано султаном в запечатанном письме.

Похороны султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида пройдут в субботу, 11 января.

Преемником бездетного Кабуса, как ожидается, станет его личный помощник, находившийся на этом посту с 2002 года, Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саид.

Тимур Рзаев