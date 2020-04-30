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Умер звезда Болливуда Риши Капур – ФОТО

Сегодня в 11:23 ~ 1 минута на чтение 272
Умер звезда Болливуда Риши Капур – ФОТО

В возрасте 67 лет ушел из жизни один из самых знаменитых индийских актеров Риши Капур.

BBC News сообщает о том, что Р.Капур умер в клинике в индийском Мумбаи, не сумев победить онкологическое заболевание. Известно, что актер вернулся в Индию в сентябре 2019 года после прохождения лечения от рака в США, в феврале 2020 его дважды госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Риши Капур - сын актера и режиссера Раджа Капура, его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде.

Огромный успех к Р.Капуру пришел после роли в фильме «Бобби» в 1973 году, режиссером которого также был его отец Радж Капур - традиционно актер играл роли романтичных влюбленных.

Напомним, что 29 апреля стало известно о том, что в возрасте 53 лет ушел из жизни еще один болливудский актер Ирфан Кхан, о чем более подробно читайте по ссылке.

Ф.В, Г.Р.

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