Университет ADA решил готовить дипломированных учителей – ФОТО

Со следующего учебного года в Университете ADA открывается магистерская программа по педагогике.

Это решение принято в продолжение деятельности, которую ADA проводит последние два года совместно с Институтом повышения квалификации работников образования.

Речь идет о курсе прикладной педагогики, выпускникам которого выдавался совместный сертификат. Учитывая высокий интерес, было решено оформить его в полноценный магистерский курс.

Как говорится в сообщении вуза, целью нового магистерского курса является повышение профессионального уровня учителей, работающих в школах и вузах, а также подготовка преподавателей нового поколения.

Для удобства работающих людей занятия по новой программе будут проходить в вечерние часы. Рабочий язык – английский.

«За последние четыре года Университет ADA приобрел достаточный опыт в современной образовательной методике, соответствующей международным стандартам. Среди наших основных партнеров на этом пути стоит отметить престижный американский Университет Джорджа Вашингтона, а также Государственный университет Мичигана. На нашем новом курсе по педагогике будут преподавать профессора, получившие докторскую степень именно в этих вузах, а также хорошо знакомые с образовательной системой Азербайджана», - сказала проректор ADA Вафа Каздал.

Она уверена, что новая магистерская программа вуза внесет свой вклад в проводимые в стране образовательные реформы.

Прием документов на магистерскую программу по педагогике в Университете ADA продлится до 5 апреля 2020 года.

Елена Остапенко, Э.Т.