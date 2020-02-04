Ural Airlines не пустила на борт из Китая граждан Армении

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась перевозить на чартерных рейсах из Китая граждан Армении.

В китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс, среди которых были и граждане Армении, сообщают армянские СМИ.

В МИД Армении пояснили, что граждане страны не смогли вылететь из Китая, так как им было отказано в регистрации, но стоимость билета компенсирована. Посольство Армении посоветовало своим гражданам переехать в ближайший соседний город, откуда можно вылететь в Армению посредством других авиакомпаний.

«Уральские авиалинии» внесли ясность в вопрос.

«Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020 авиакомпания "Уральские авиалинии" с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в /из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан России", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

1news.az