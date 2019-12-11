Уроженец Баку, получивший грант на сумму более $5 млн, рассказал, на что будут потрачены деньги

В Азербайджане находится живущий в Дании уроженец Баку, профессор Копенгагенского университета по неврологии Масуд Ашина.

Профессор принимает участие в Азербайджанской неделе неврологии, которая проходит в Баку. Масуд Ашина ранее получил грант авторитетного фонда Lundbeck Foundation на сумму более $5 млн.

Как профессор сообщил Report.az, грант, который он получил, присуждается только в Дании.

«Каждый профессор может представить свою кандидатуру на конкурс. На этот раз на премию претендовали 53 кандидата. Все документы, собранные каждым кандидатом, должны быть утверждены на международном уровне.

После того, как прошел все процессы, 5 ноября этого года меня пригласили на собеседование, которое прошел успешно. Из 53 кандидатов только 16 были приглашены на собеседование. Из них только 6 были награждены», - сказал он.

По его словам, все эти финансы будут потрачены на научную деятельность в рамках 6-летней программы. «Эта награда также радует меня тем, что мы сможем увеличить число членов нашей группы и выплатить им зарплату, то есть, финансовые ресурсы будут потрачены на осуществление научной деятельности. Это не индивидуальная награда. Это просто очень престижный грантовый проект», - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему азербайджанцы едут лечиться за рубеж, он указал, что это стало своего рода трендом в Азербайджане. «Считаю, что это фобия. Ведь в Азербайджане много образованных специалистов в любой сфере медицины», - сказал он.

«Вы знаете, что у меня большой опыт, и каждый раз, когда встречаюсь с врачами, которых знаю в Азербайджане, за 5 минут могу определить их потенциал. Главное, что наши азербайджанские врачи постоянно работают над собой. Поэтому считаю, что нет необходимости выезжать за границу на лечение, наших коллег здесь достаточно», - сказал он.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.