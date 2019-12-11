Уроженец Баку, получивший в Дании грант на сумму более $5 млн, прибыл в Азербайджан

В Азербайджан прибыл живущий в Дании уроженец Баку, профессор Копенгагенского университета по неврологии Масуд Ашина.

Как сообщает 1news.az, профессор принимает участие в Азербайджанской неделе неврологии, которая проходит в Баку.

Напомним, что Масуд Ашина ранее получил грант авторитетного фонда Lundbeck Foundation на сумму более $5 млн.

В целом были награждены шесть известных мировых неврологов на сумму 34 миллиона долларов, один из которых – Масуд Ашина.

М.Ашина – известный ученый в области неврологии и головной боли. В результате его исследований были выявлены факторы, приводящие к мигрени. Ряд важных достижений в этой области связан с его именем.

М.Ашина родился в 1965 году в Баку, окончил Азербайджанский медицинский университет, затем по окончании аспирантуры защитил докторскую диссертацию в Дании.

Он автор более 200 научных статей и свыше 35 научных трудов, в 2011 году был удостоен награды Mogens Fog в области неврологии.

Проживающий более 20 лет в Дании М.Ашина является членом Совета правления общества «Ветен» и активным представителем азербайджанской диаспоры.

Читайте по теме:

Проживающему в Дании азербайджанскому ученому присвоена научная степень

Эльшан Рустамов, Г.Р.