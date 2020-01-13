Успешно завершился проект «Technological Embrace», проходивший при поддержке фонда «Nargis» - ВИДЕО

Очередные церемонии открытия интерактивных кабинетов в рамках проекта «Technological Embrace» компании Samsung были проведены в Лянкяранском государственном университете и средней школе номер 1 города Билясувар.

Проект «Technological Embrace» был успешно подытожен в 2019 году.

В целях повышения интереса студентов и обеспечения интерактивности учебного процесса кабинеты были оснащены интерактивными досками, кабинами виртуальной реальности, специальными Flip Board досками, планшетами, широкоэкранными телевизорами для просмотра документальных и образовательных фильмов, а также различной инновационной продукцией от Samsung.

Церемонии открытия в обоих образовательных учреждениях состоялись при участии руководства, педагогов и учащихся школы и университета, главы и представителей Исполнительной власти города, представителей компании Samsung, фонда «Nargis» и журналистов.

Напомним, что в сентябре 2019 года в рамках проекта состоялась первая церемония открытия электронного образовательного кабинета в общеобразовательной школе села Алексеевка Губинского района при участии министра образования Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Проект «Technological Embrace» был организован компанией Samsung при поддержке фонда «Nargis» - его целью является приобщение детей из различных городов и районов Азербайджана к современным цифровым технологиям, а также интерактивное преобразование учебного процесса.

Отметим, что в первой части проекта был организован специальный тур «Синемобиль»: оснащенный кинотеатр на колесах провел сеансы под открытым небом в 6 районах и городах Азербайджана; в рамках тура «Синемобиль» побывал в Газахе, Гяндже, Загатале, Губе, Сабирабаде и Агдаме и порадовал местных детишек сеансом любимого анимационного фильма в последние дни летних каникул.

Ф.В, Г.Р.