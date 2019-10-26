Успешно завершился XVIII Бакинский саммит Движения неприсоединения - ФОТО

26 октября XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения завершил свою работу.

Второй рабочий день саммита продолжился общими дебатами.

В общих дебатах выступили высокопоставленные официальные лица стран-членов Движения неприсоединения, руководители и представители международных организаций, специальные гости, дипломаты.

Выступавшие ораторы говорили о кризисах, происходящих в мире, региональных конфликтах и путях их решения, мерах, необходимых для ликвидации оккупации, бедности, религиозной и расовой дискриминации, значении сохранения территориальной целостности и суверенитета стран, борьбе с климатическими изменениями. Они отметили важность провозглашения многосторонних принципов для поисков решения этих проблем и применения более сбалансированного подхода. Кроме того, было отмечено, что в результате взаимной деятельности государств-членов в рамках Движения неприсоединения достигнут ряд успехов. Однако для того, чтобы организация еще более совершенствовала свою деятельность, была способна влиять на выполнение оставшихся на бумаге решений ООН, укрепляла сотрудничество, предстоит приложить еще ряд усилий. Было отмечено, что государства-члены Движения неприсоединения должны поощрять усилия, направленные на обеспечение устойчивого развития, и вести совместную борьбу с возникающими вызовами.

Ораторы, выразившие признательность Президенту Азербайджана, правительству и народу Азербайджана за высокий уровень организации саммита и гостеприимство, выразили уверенность в том, что организация в течение последующих трех лет председательства нашей страны в Движении неприсоединения, оставаясь приверженной Бандунгским принципам, достигнет еще больших успехов.

Выразив признательность участникам саммита за плодотворные обсуждения, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что утверждены и представлены главам государств и правительств четыре итоговых документа XVIII саммита Движения неприсоединения.

Сообщив, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения, Э.Мамедъяров выразил признательность государствам-членам за доверие, оказанное нашей стране. Министр отметил, что принятые документы еще раз демонстрируют приверженность государств-членов Бандунгским принципам.

Коснувшись проектов, реализуемых по инициативе и с участием нашей страны, министр отметил, что в период председательства в организации Азербайджан приложит все усилия для дальнейшего расширения и укрепления диалога и сотрудничества.

Затем были приняты Бакинский итоговый документ, Бакинская декларация, Декларация по Палестине и Документ благодарности и солидарности с правительством и народом Азербайджанской Республики.

Таким образом, проходивший в Баку XVIII саммит Движения неприсоединения, объединяющий 120 полноправных членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций, успешно завершился.

АЗЕРТАДЖ