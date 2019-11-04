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Утром поезда Бакметрополитена приезжали с опозданием - ПРИЧИНА

Сегодня в 09:06 ~ 1 минута на чтение 2763
Утром поезда Бакметрополитена приезжали с опозданием - ПРИЧИНА

В графике движения поездов Бакинского метрополитена утром в понедельник, 4 ноября, начиная с 08:15 произошел сбой.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, в одном из составов, следовавших по линии «Ази Асланов - Ичеришехер», возникла техническая проблема - неисправность дверей.

«Машинист состава оперативно устранил ее, поезд продолжил движение. В результате на 5 минут был изменен график движения последующих поездов, возникла задержка в движении», - отметил Б. Мамедов.

Отметим, что на данный момент составы едут в метро заметно медленнее обычного, что связано с работой по регулировке движения.

Тимур Рзаев

Фото: Гамид Гамидов

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