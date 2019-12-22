Утвержден Протокол по взаимным безвизовым поездкам между Азербайджаном и Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении Протокола «О внесении изменений в Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан, подписанное 2 октября 2009 года».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Протокол «О внесении изменений в Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан» подписан 14 октября 2019 года в Баку.

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