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Утверждены изменения во Внутреннем уставе Милли Меджлиса

Сегодня в 17:12 ~ 1 минута на чтение 284
Утверждены изменения во Внутреннем уставе Милли Меджлиса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в утвержденный Законом Азербайджана от 17 мая 1996 года №74-IQ «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно изменениям, в статью три «Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджана» добавляется часть восьмая следующего содержания:

«На основании обращения 42 депутатов Милли Меджлиса в связи с применением режима карантина, санитарно-эпидемиологическими и другими мерами подобного рода председатель Милли Меджлиса принимает распоряжение о проведении заседаний Милли Меджлиса, в том числе комитетов и комиссий Милли Меджлиса, в течение определенного периода посредством системы видеоконференции в режиме реального времени. Регистрация и голосование на заседаниях в формате видеоконференции осуществляются посредством усиленной электронной подписи депутатов».

Закон остается в силе до 30 декабря 2020 года.

1news.az

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