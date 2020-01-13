Уволен педагог бакинской школы, избивший школьника во время занятий

Педагог средней школы №169 Ибрагим Джафаров был уволен по причине того, что во время урока ударил ученика VI класса (имя не называется из этических соображений), а также за другие серьезные недостатки в выполнении его трудового договора.

Об этом 1news.az сообщили в средней школе №169.

Отмечается, что И.Джафаров начал работать в этой школе с 2019 года. Его плохое обращение в течение этого времени с учениками и учителями в школе привело к серьезному недовольству родителей и преподавательского состава. В связи с этим руководству школы неоднократно поступали жалобы.

Руководство школы неоднократно предупреждало его о прекращении таких действий. Однако И.Джафаров не сделал правильных выводов и продолжал вести себя неподобающе званию учителя.

19 декабря И.Джафаров избил ученика во время занятий, после чего родители школьника обратились в полицию. Учащийся был направлен на медицинское обследование. Ведется расследование данного факта правоохранительными органами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.