В адрес Президента Азербайджана поступают поздравления

Государственные и общественные деятели из разных стран мира продолжают поздравлять Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, главу государства поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Болгария Румен Радев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, бывший президент Румынии (1996-2000) Эмиль Константинеску.

***

От Президента Республики Болгария Румена Радева

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство.

Прошу Вас принять мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту и здоровья.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу довести до внимания Вашего превосходительства, что в результате наших совместных усилий стратегическое партнерство между нашими странами будет развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Желаю Вам и народу Азербайджана процветания и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении.

Румен Радев

Президент Республики Болгария»

***

От Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан уверенно достигает больших успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене.

Я с большой теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу, состоявшуюся в рамках XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Тогда, в ходе открытых и доверительных переговоров, были еще раз подтверждены обоюдное стремление и готовность к дальнейшему развитию туркмено-азербайджанской дружбы и сотрудничества. Твердо убежден, что совместными усилиями братские отношения между нашими странами и далее будут укрепляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо братского народа Азербайджанской Республики.

С глубоким уважением,

Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана»

***

От Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо дальнейшего процветания братского азербайджанского народа.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан сегодня уверенно продвигается вперед по пути социально-экономического развития, претворяя в жизнь важные преобразования, направленные на неуклонное повышение благосостояния народа. Ваша мудрая политика на посту главы Азербайджанской Республики также является ключевым фактором последовательного укрепления ее авторитета на международной арене.

Убежден, что сложившийся между нами тесный доверительный политический диалог будет и впредь способствовать всестороннему развитию и углублению таджикско-азербайджанских отношений дружбы, взаимоуважения и сотрудничества в русле коренных интересов наших народов.

С уважением,

Эмомали Рахмон

Президент Республики Таджикистан»

***

От Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика совершает решительные шаги на пути к развитию.

Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания.

С уважением,

Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызской Республики»

***

От Премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

Хочу заверить Вас в том, что плодотворные связи, активный политический диалог между нашими странами и дружественные отношения наших народов будут и дальше развиваться и углубляться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении.

Бойко Борисов

Премьер-министр Республики Болгария»

***

От бывшего Президента Румынии (1996-2000) Эмиля Константинеску

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, также хочу выразить Вам искреннюю признательность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви с момента его создания. Благодаря Вашему лидерству Международный центр Низами Гянджеви в последние годы превратился в одну из известных структур мира. Я твердо убежден, что под Вашим покровительством Международный центр Низами Гянджеви и впредь будет развиваться, продолжит усилия по достижению на национальном и международном уровнях таких целей, как поощрение мира и взаимопонимания, а также развитие посредством образования культурного, этнического и религиозного самосознания молодого поколения.

Особенно высоко ценю проводимый под Вашим патронатом Глобальный Бакинский форум. Я принимал участие во всех этих форумах. Этот Форум - хорошая возможность для того, чтобы собрать вместе лауреатов Нобелевской премии мира, авторитетных деятелей науки и культуры, демократичных политических лидеров и представителей молодого поколения. С нетерпением жду участия в предстоящих в Азербайджане очередных важных мероприятиях.

Прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении.

Эмиль Константинеску

бывший Президент Румынии (1996-2000)»

1news.az