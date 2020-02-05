В аэропорту Стамбула обследуют пассажиров, прибывших из стран Азии

Пассажиры, прибывающие в «Стамбульский аэропорт» из Китая и ряда стран юго-восточной Азии, проходят через специальные тепловизионные камеры, установленные с целью выявления наличия коронавируса.

Данная мера предпринята Минздравом Турции в целях профилактики опасного вида пневмонии, сообщает Anadolu.

Обязательную проверку через тепловизоры камеры проходят пассажиры, прибывающие из Японии, Тайваня, Таиланда, Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Малайзии. Вместе с пассажирами, большинство которых прилетают в масках, через тепловизоры проходят и члены экипажей самолетов.

Цель контроля – выявить пассажиров с температурой тела выше 38 градусов. По состоянию на утро пятого февраля, поверку прошли пассажиры девяти самолетов, случаев повышения температуры не зарегистрировано.

Смертельный вирус, распространяющийся по всей Азии, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Первые симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

Китайские власти 12 декабря 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

1news.az