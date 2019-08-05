В Афганистане девять силовиков погибли при атаке талибов

Девять служащих афганских сил безопасности погибли, восемь пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на северо-востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Талибы напали на уезд Нусаи в северо-восточной провинции Бадахшан рано утром в субботу и открыли огонь по силовикам. Столкновения военных с боевиками продолжаются и в воскресенье.

"По меньшей мере девять служащих сил безопасности погибли и восемь пострадали, попав в засаду талибов", - цитирует неназванных официальных лиц телеканал.

Чиновники также заявили, что сейчас боевики находятся близко к правительственному комплексу уезда. Если на место столкновений не прибудет подкрепление, по их словам, "уезд может попасть в руки талибов".

Движение "Талибан" в свою очередь взяло на себя ответственность за это нападение.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Ria.ru