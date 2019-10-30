В Академии ВСС стартовала вторая карьерная ярмарка

Вчера в Академии Операционной компании Baku City Circuit прошло открытие 2-ой карьерной ярмарки под названием «Маленький шаг на пути к большим возможностям», которая проводится совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azərbaycan).

Как сообщает 1news.az, на мероприятии приняли участие руководитель Академии и Департамента по человеческим ресурсам BCC Ирана Ахмедова и исполнительный директор AmCham Azərbaycan Натаван Мамедова.

Ирана Ахмедова рассказала о возможностях, которая создает Академия ВСС для молодежи: «Развитие молодежи – одна из важных задач, которая стоит перед нами. В этом направлении мы проводим важную работу. Ярмарка ВСС – это мероприятие в рамках корпоративной социальной ответственности. В прошлом году наблюдался большой интерес к ярмарке. Как следствие, более 100 людей получили возможность работать в различных компаниях, в том числе в ВСС».

В свою очередь Натаван Мамедова отметила что возглавляемая ей структура внесла весомый вклад в область человеческих ресурсов: «Я очень рада, что деловые люди в стране стараются внедрять самый передовой опыт в управление человеческими ресурсами. Не случайно, один из самых активных комитетов палаты является как раз комитет «Человеческие ресурсы». Считаю, что эта ярмарка приносит пользу рынку труда страны, и создает для выпускников возможности напрямую контактировать с представителями компаний».

На ярмарке, которая проходит в течение двух дней, ожидается участие порядка 1500 представителей молодежи.

1news.az