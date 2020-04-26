В Анкару доставлен турок, которого отказались лечить в Швеции от Covid-19 - ФОТО - ВИДЕО

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Инфицированный коронавирусом этнический турок Эмруллах Гюлюшкен, вывезенный из Швеции спецрейсом после отказа медиков скандинавской страны оказать помощь больному в критическом состоянии, доставлен в воскресенье Анкару.

Санитарный самолет был отправлен из турецкой столицы по личному поручению главы Минздрава Фахреттина Коджи, передает «Анадолу».

Вместе с 47-летним жителем города Мальмё в Турцию из Швеции вывезены трое из его детей – Эсма, Самира и Махмут.

Ранее старшая дочь больного Лейла Гюлюшкен оставила в соцсетях призыв о помощи.

По ее словам, житель города Мальмё заболел коронавирусом 13-14 дней назад и после ухудшения состояния семья позвонила в больницу.

«К нам пришел врач, который выписал направление в больницу. Там у отца диагностировали коронавирус, но несмотря на это отправили домой»,- рассказала Лейла.

По ее словам, в шведской больнице им не предоставили никаких средств защиты от коронавирусной инфекции. «Нам дали только обезболивающие и сказали, что отца надо хорошо кормить. Дома двое детей и двое подростков. У маленьких детей астма, у отца больное сердце. Они подвергли опасности наши жизни. Мы вновь обратились в больницу, но не получили никаких результатов», - сказала девушка, чье видеообращение получило широкий отклик в соцсетях.

После того, как вся история попала в соцсети нам стали предлагать помощь многие турецкие организации. Сразу же откликнулись турецкое посольство в Стокгольме, Управление по делам соотечественников за рубежом и родственных сообществ, Международный демократический союз(UID) , отметила Лейла.

Вскоре помощь поступила из Анкары.

Министр здравоохранения Турции сообщил радостную новость семье Гюлюшкен на своей странице в Twitter.

«Дорогая Лейла, мы услышали твой призыв. Турецкий санитарный самолет вылетит в Швецию в 06:00. Вся Турция переживает за то, что находится так далеко от вас в столь непростое время. Врачи и больница готовы к приему твоего отца. Передаю вам пожелания нашего президента и всего турецкого народа о скорейшем выздоровлении отца», - написал Коджа.

Кроме того, глава ведомства разместил в соцсетях изображения санитарного самолета и бригаду скорой помощи, готовящихся к вылету в Швецию.

Рустам Азимов