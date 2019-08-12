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В Анталье погиб гражданин Азербайджана

Сегодня в 14:19 ~ 1 минута на чтение 604
В Анталье погиб гражданин Азербайджана

В туристической Аланье провинции Анталья погиб гражданин Азербайджана, сообщают турецкие СМИ.

Согласно распространенному сообщению, проживающий в Аланье Рамиль Зейналов пошел купаться с друзьями в море, спустя некоторое время 24-летний Рамиль начал тонуть. Друзья вытащили его на берег и сообщили в экстренную службу 112.

На место прибыла скорая помощь и доставила молодого человека в научно-исследовательскую больницу Аланьи, где он скончался.

Тело Рамиля Зейналова отправлено в морг Института судебной медицины для проведения вскрытия.

Полиция начала расследование.

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