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В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики

Сегодня в 08:43 ~ 1 минута на чтение 85
В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики
Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард сообщил, что 76-летний посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, уличенный в краже биографии Казановы из книжного магазина, уволился по состоянию здоровья и проходит неврологическое лечение.
 
"Рикардо Валеро - большая личность, ему предстоит неврологическое лечение. Желаю скорейшего выздоровления", - написад Эбрард в Twitter.
 
Посла в начале декабря задержала охрана при попытке вынести из книжного магазина биографию Джакомо Казановы стоимостью менее 10 долларов. История попала в местные СМИ, которые демонстрировали видеозаписи инцидента, снятые камерами наблюдения.
 
Согласно заключению его лечащего врача, которое публикуют СМИ, Валеро перенес в 2012 году операцию на головном мозге, после чего уверенно демонстрировал признаки восстановления мозговой активности и выполнял сложные социальные и аналитические функции, однако в свете случившегося необходима "комплексная переоценка с исследованиями нейровизуализации и когнитивными оценками". Врач подозревает, что недавно могли произойти "изменения в структуре и функционировании мозга".
 
Валеро назначили послом в Мексике в марте 2019 года. В 2001-2004 годах он был послом в Чили.
 
РИА Новости

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