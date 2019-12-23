В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард сообщил, что 76-летний посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, уличенный в краже биографии Казановы из книжного магазина, уволился по состоянию здоровья и проходит неврологическое лечение.

"Рикардо Валеро - большая личность, ему предстоит неврологическое лечение. Желаю скорейшего выздоровления", - написад Эбрард в Twitter.

Посла в начале декабря задержала охрана при попытке вынести из книжного магазина биографию Джакомо Казановы стоимостью менее 10 долларов. История попала в местные СМИ, которые демонстрировали видеозаписи инцидента, снятые камерами наблюдения.

Эбрард отозвал Валеро в Мексику, после чего стали известны детали состояния здоровья пожилого дипломата.

Согласно заключению его лечащего врача, которое публикуют СМИ, Валеро перенес в 2012 году операцию на головном мозге, после чего уверенно демонстрировал признаки восстановления мозговой активности и выполнял сложные социальные и аналитические функции, однако в свете случившегося необходима "комплексная переоценка с исследованиями нейровизуализации и когнитивными оценками". Врач подозревает, что недавно могли произойти "изменения в структуре и функционировании мозга".