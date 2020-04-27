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В Армении число зараженных коронавирусом достигло 1808, скончались 29 человек

Сегодня в 12:02 ~ 1 минута на чтение 204
В Армении число зараженных коронавирусом достигло 1808, скончались 29 человек

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1808, сообщают армянские СМИ со ссылкой на национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении возросло на 62.

От коронавируса скончался еще один пациент - 80-летняя женщина. Кроме коронавируса, у пациентки были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом число умерших достигло 29.

От COVID-19 излечились 848 человек. На лечении находятся 885 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 18.547.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

1news.az

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